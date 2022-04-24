13,615 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود في قبضة الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الإيقاع بـ13,615 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 14 إلى 20 أبريل الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

نتائج الحملات:

1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,615 مخالفا، منهم:



8752 مخالفا لنظام الإقامة

3197 مخالفا لنظام أمن الحدود

1666 مخالفا لنظام العمل

2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 106 أشخاص، منهم:

47% يمنيو الجنسية

48% إثيوبيو الجنسية

5% جنسيات أخرى

ضبط 49 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

3 - ضبط 13 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 90,756 وافدا مخالفا منهم:

86,413 رجلا

4343 امرأة

5 - إحالة 79,078 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر