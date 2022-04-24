«الصناعة»: 2.5 مليار ريال تراخيص شهر مارس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التراخيص الجديدة التي أصدرتها في شهر مارس 2022، بلغت نحو 109 تراخيص بحجم استثمارات تجاوز 2.5 مليار ريال، وبينت أن عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص بلغ 3497 عاملا، وأن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية وصل إلى 10489 مصنعا. وأضافت أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي بلغ عددها 261 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات ريال، وبلغ إجمالي العمالة المرخصة لتلك المصانع 11478 عاملا. وبلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي في شهر مارس 2022، نحو 10345 عاملا، يمثل السعوديون منهم 4131 عاملا.

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