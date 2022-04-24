وعبر باهبري عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مومباي الهندي، وكذلك تسلمه كرة المباراة عقب تسجيله «هاتريك» في شباك الفريق الهندي، متمنياً أن يواصل الظهور بالمستوى الفني والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات والمنافسة على تحقيق اللقب الآسيوي والوصول لمونديال أندية العالم القادم.
وأشار باهبري إلى أنه وزملاءه اللاعبين واجهوا إرهاقاً كبيراً من خلال المشاركة في بطولة دوري المحترفين السعودي، واتضح ذلك من خلال مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية الحالية، ولكن بالعمل الفني الجاد من قبل المدرب وقيامه بإراحة بعض اللاعبين في المباريات من خلال طريقة «تدوير» مشاركاتهم في المباريات، استطاع الجميع تجاوز كافة الصعاب وتحقيق الانتصارات والتأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.
وأهدى باهبري الفوز «والهاتريك» لرئيس النادي خالد البلطان، الذي كان له كلمات مؤثرة معي قبل مباراة مومباي الهندي، والحمد لله على الانتصار والتأهل للدور القادم في دوري أبطال آسيا.
وطالب باهبري الجماهير الشبابية بمساندة الفريق في ما تبقى من مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية، ودوري المحترفين السعودي.
قد يهمك أيضاً :-
- «ساما» للبنوك: نفذوا طلبات العملاء بتحويل القروض العقارية إلى «مرابحة»
- «الجفالي للسيارات» توقع مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي الإعلاميتين
- «الصناعة»: 2.5 مليار ريال تراخيص شهر مارس
- اخبار الرياضه السعوديه الشراري يبرز في الدفاع عن «الليث»
- اخبار الرياضه السعوديه مشاركة حجازي أمام الفتح بيد كونترا
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه هتان: سعيد بـ«الهاتريك» والتأهل لثمن نهائي آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.