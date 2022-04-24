ولاقت مستويات الشراري الفنية إشادة من النقاد الفنيين، ونالت إعجاب الجماهير الشبابية التي طالبت بمشاركته أساسياً في جميع مباريات الليث الشبابي ومنحه الفرصة كاملة خصوصاً في ظل انتقال أحمد شراحيلي للاتحاد، ما يعني الحاجة الفنية للاعتماد عليه في الموسم القادم كركيزة أساسية في الفريق الأول.
وزادت المطالب إلى مدرب منتخبنا الوطني الأول هيرفي رينارد بضم الشراري لصفوف صقورنا الخضر، والمشاركة في مونديال 2022، متى ما استدعت الحاجة في ظل التوهج الفني للاعب وحاجتنا لمنح المواهب الشابة فرصة الاحتكاك والمشاركة في المحافل الدولية وأمام منتخبات عالمية وقوية.
من جهته، علق الشراري على فوز فريقه وتأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد نهاية المباراة بقوله: «الحمد لله على الفوز، وألف مبروك التأهل مستوى ونتيجة، وشكراً لرجال الشباب، تستاهلون أكثر وعلى وجه الخصوص جمهورنا داعمنا الأول».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الشراري يبرز في الدفاع عن «الليث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.