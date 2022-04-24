اخبار الرياضه السعوديه مشاركة حجازي أمام الفتح بيد كونترا

ومن المقرر أن ينضم حجازي للتدريبات الجماعية للعميد الأسبوع الحالي، عقب انتهائه من برنامجه العلاجي والتأهيلي، إذ يترقب الاتحاديون مشاركة حجازي في المباريات الخمس الأخيرة أمام فرق (الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن) ضمن دوري المحترفين، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.
من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي ثاني لقاءاته الودية أمام فريق الحزم مساء اليوم، وسيعمل المدرب كونترا على اختبار جاهزية جميع اللاعبين، وسيختتم العميد لقاءاته الودية بلقاء الوحدة يوم الخميس القادم، قبل العودة لاستئناف مباريات دوري المحترفين أمام فريق الفتح بالأحساء.
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