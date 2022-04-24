اخبار الرياضه السعوديه الزغيبي للاعبي «الأخضر»: ثقتنا فيكم كبيرة

وقال الزغيبي للاعبين: «ثقة مجلس الإدارة فيكم كبيرة جدا وأنتم الآن تمثلون صفوة لاعبي المملكة والفرصة أمامكم لتمثيل الوطن في المحفل الخليجي الكبير والمحافل الأخرى القادمة، أنا سعيد جدا بالانضباطية العالية لجميع اللاعبين منذ اليوم الأول وهذا يدل على حرص الجميع على تقديم مستويات عالية في البطولة، الاتحاد يعمل على مدار الساعة لخدمتكم وتسهيل المهمة حتى تتحقق الأهداف المرجوة».
وكان معسكر المنتخب الداخلي انطلق أمس في الرياض ويضم: أحمد البخيت، ونواف البخيت، وعبدالله الزهراني، ووليد العتيبي، وموفق المطيري، وعايض الدوسري، وإبراهيم مجرشي، وعمر النجراني، ومروان هوساوي، ووسام الجهني، ومازن المولد، وحسين مريط، ومنتظر عبدالباقي، وضياء الخواهر.
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