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اخبار الرياضه السعوديه الزغيبي للاعبي «الأخضر»: ثقتنا فيكم كبيرة

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي لاعبي المنتخب الأول بمضاعفة الجهد خلال المعسكر الإعدادي الداخلي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستنطلق منتصف الشهر القادم في الكويت، جاء ذلك خلال متابعته لتدريب المنتخب الأول في صالة وزارة بالرياض بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس.

وقال الزغيبي للاعبين: «ثقة مجلس الإدارة فيكم كبيرة جدا وأنتم الآن تمثلون صفوة لاعبي المملكة والفرصة أمامكم لتمثيل الوطن في المحفل الخليجي الكبير والمحافل الأخرى القادمة، أنا سعيد جدا بالانضباطية العالية لجميع اللاعبين منذ اليوم الأول وهذا يدل على حرص الجميع على تقديم مستويات عالية في البطولة، الاتحاد يعمل على مدار الساعة لخدمتكم وتسهيل المهمة حتى تتحقق الأهداف المرجوة».

وكان معسكر المنتخب الداخلي انطلق أمس في الرياض ويضم: أحمد البخيت، ونواف البخيت، وعبدالله الزهراني، ووليد العتيبي، وموفق المطيري، وعايض الدوسري، وإبراهيم مجرشي، وعمر النجراني، ومروان هوساوي، ووسام الجهني، ومازن المولد، وحسين مريط، ومنتظر عبدالباقي، وضياء الخواهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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