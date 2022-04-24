محمد بن مسعود - الدمام - سلم عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد، المعلق المصري مدحت شلبي جائزة الراحل زاهد قدسي للتعليق الرياضي في نسختها الـ 18، وذلك في الحفل الذي أقيم بقصره بجدة، وحضره عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وقد جاء فوز شلبي بتزكية من أعضاء اللجنة المشرفة على الجائزة نظراً لحضوره المتميز على الساحة الرياضية العربية، إذ يعد من أبرز المعلقين العرب في الوقت الراهن. من جهة أخرى، ثمن إبراهيم زاهد قدسي احتضان الأمير عبدالله بن سعد للحفل وتسليم الجائزة، مؤكداً أن المواسم القادمة للجائزة ستشمل كل المعلقين العرب الأكثر تميزاً على الساحة الرياضية دون استثناء.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه عبدالله بن سعد يسلم شلبي جائزة قدسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.