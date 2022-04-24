اخبار الرياضه السعوديه الزعيم لا يخسر

محمد بن مسعود - الدمام - رفض فريق الهلال الخروج خاسراً أمام الشارقة الإماراتي رغم تأخره بهدفين في الشوط الأول إلا إن الزعيم أدرك التعادل لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.
شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الشارقة الذي تمكن من التقدم أولاً عن طريق كل من: عثمان كمارا (د: 5)، ماجد راشد (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني أدرك الهلال التعادل بتسجيله هدفين عن طريق كل من: متعب المفرج (د: 78)، وسالم الدوسري (من ركلة جزاء 90+6)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة 13 محتفظا بصدارته للمجموعة، فيما وصل فريق الشارقة للنقطة الخامسة في المركز الثالث.
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