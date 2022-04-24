اخبار الرياضه السعوديه بالقاتل.. عنابي سدير يوقف الوحدات

محمد بن مسعود - الدمام - خرج فريق الفيصلي بنقطة ثمينة من أمام الوحدات الأردني بعد أن أدرك تعادلاً قاتلاً بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

شهد اللقاء إثارة وندية في الوقت بدل الضائع، إذ تمكن الوحدات من إحراز هدف التقدم عن طريق أحمد نواف (د: 90+1)، وأدرك الفيصلي التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق نجمه الأسترالي مارتن بويل (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل الفيصلي للنقطة التاسعة متصدراً فرق المجموعة، فيما وصل الوحدات للنقطة الخامسة وفي المركز الثالث.

وفي اللقاء الآخر، فاز ناساف الأوزبكي على السد القطري بثلاثة أهداف لهدف، ليصل الفريق الأوزبكي للنقطة الثامنة وفي المركز الثاني، فيما تجمد رصيد السد عند 4 نقاط وفي المركز الرابع.