مكة والشرقية تتصدران مخالفات أنشطة النقل

24 ألف مخالفة
كشفت إحصائية الهيئة العامة للنقل، عن رصد 24 ألف مخالفة، من خلال 3967 زيارة ميدانية، وتسجيل عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض 8928 مخالفة، وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية والجانبية، وعدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة.
أعلى نسبة
تصدر نشاط الأجرة العامة أعلى نسبة من المخالفات، يليه نشاط نقل البضائع ثانيًا، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق ثالثًا، والنقل المتخصص رابعًا، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر في تسجيل المخالفات في الأنشطة بـ5.027 مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ3.389، ومنطقة الرياض ثالثًا بـ2.290، والمدينة المنورة رابعًا بـ1.124، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة خلال الشهر نفسه 91 %.
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