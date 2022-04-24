17 مركبة عالقة بالصحراء يوميا في رمضان

كشفت بلاغات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ حول السيارات والمركبات العالقة في الصحراء والأودية خلال النصف الأول من شهر رمضان، تلقي 243 بلاغا بمتوسط 17 بلاغا في اليوم الواحد من مختلف مناطق المملكة، تم مباشرتها وتقديم الإنقاذ والخدمات اللازمة لأصحابها.

وأكد مصدر بفريق إنجاد أنه بعد تلقي الفريق لبلاغ عن مفقود بالقرب من خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة يستقل سيارة صغيرة عثر عليه متوفيا بعد مضي 15 ساعة من البحث، فيما تلقى الفريق بلاغا آخر يفيد بوجود شخص في نساح؛ تاه عن الطريق وتعطلت سيارته، قبل عدة أيام، وبدا عليه التعب والإعياء ثم انقطع التواصل معه، وعلى الفور تحرك عدد من أعضاء الفريق رغم صعوبة ووعورة المنطقة التي تاه فيها، وتم العثور عليه بعد بحث متواصل لـ 12 ساعة بصحة جيدة وقدمت له الإسعافات اللازمة في وقتها، من جهة أخرى تحرك عدد من أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن طفل مفقود بالقرب من عفيف التابعة لمنطقة الرياض، وما زال البحث عنه جاريا، وكذلك ما زال البحث جاريا عن مفقود بالرياض تغيب عن ذويه منذ 6 أيام، كما ما زال البحث جاريا عن مفقود بالمدينة المنورة يعاني من مرض الزهايمر منذ ما يقارب 8 أيام.

السيارات العالقة

243

خلال 14 يوما

17 بلاغا في اليوم

بلاغات

2 المدينة المنورة

2 الرياض

1 نساح

5 مفقودين

1 متوفى

1 بصحة جيدة

3 ما زال البحث جاريا عنهم