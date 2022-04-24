وأكد مصدر بفريق إنجاد أنه بعد تلقي الفريق لبلاغ عن مفقود بالقرب من خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة يستقل سيارة صغيرة عثر عليه متوفيا بعد مضي 15 ساعة من البحث، فيما تلقى الفريق بلاغا آخر يفيد بوجود شخص في نساح؛ تاه عن الطريق وتعطلت سيارته، قبل عدة أيام، وبدا عليه التعب والإعياء ثم انقطع التواصل معه، وعلى الفور تحرك عدد من أعضاء الفريق رغم صعوبة ووعورة المنطقة التي تاه فيها، وتم العثور عليه بعد بحث متواصل لـ 12 ساعة بصحة جيدة وقدمت له الإسعافات اللازمة في وقتها، من جهة أخرى تحرك عدد من أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن طفل مفقود بالقرب من عفيف التابعة لمنطقة الرياض، وما زال البحث عنه جاريا، وكذلك ما زال البحث جاريا عن مفقود بالرياض تغيب عن ذويه منذ 6 أيام، كما ما زال البحث جاريا عن مفقود بالمدينة المنورة يعاني من مرض الزهايمر منذ ما يقارب 8 أيام.
السيارات العالقة
243
خلال 14 يوما
17 بلاغا في اليوم
بلاغات
2 المدينة المنورة
2 الرياض
1 نساح
5 مفقودين
1 متوفى
1 بصحة جيدة
3 ما زال البحث جاريا عنهم
كانت هذه تفاصيل خبر 17 مركبة عالقة بالصحراء يوميا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.