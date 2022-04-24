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خدمات وقائية وعلاجية للمعتمرين

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تواصل صحة مكة المكرمة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالمسجد الحرام؛تنفيذا للخطة التي أعدتها وتتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، كما رفعت الاستعدادات للعشر الأواخر من الشهر الفضيل تحسباً لزيادة أعداد المعتمرين والزوار المتوقع.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن صحة مكة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها الـ10، وكذلك مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الموجودة داخل أروقة الحرم المكي الشريف.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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