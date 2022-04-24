قباء تعقيم وصلاة وإفطار

دأبت الجهات المعنية على العناية بمسجد قباء، فيما تواصلت أعمال التنظيف والتعقيم للأماكن المخصصة لإفطار الصائمين داخل المسجد وفي ساحته الخارجية، وتهيئته لاستقبال ما يقارب 15 ألف مصل، ضمن برنامج عمل يومي خلال شهر رمضان.

ويتوافد الزائرون في شهر رمضان إلى المعالم الدينية والجوامع التاريخية الكبرى بالمدينة المنورة، وسط خدمات تنظيمية متكاملة تقدمها الجهات الأمنية والإرشادية والصحية لينعم الزائرون بالراحة والطمأنينة.