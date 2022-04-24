7 جهات لخدمة ضيوف الرحمن

ينعم قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بأداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر عدد من الكوادر الرجالية والنسائية التي تصل إلي 12 ألف موظف يتواجدون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مع متابعة جميع الأمور المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن.

ويشارك في هذا الجانب عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الحج والعمرة التي تعمل على توضيح طرق الوصول إلى مكة وتحديد المطارات وهما «مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة»، «مطار الطائف» ووسائل النقل المتوفرة عبر القطارات والحافلات أو المركبات للقادمين براً إلى مكة المكرمة مع إنشاء تطبيق اعتمرنا والذي يتيح للمعتمر حجز عمرته وفقاً للشروط التي يتم تحديثها من قبل الجهات المعنية بذلك.

أعمال ميدانية

في حين تعمل قوات أمن العمرة بعدد من القطاعات التابعة لها داخل الحرم المكي وفي الساحات و تهتم بالجانب التنظيمي و الأمني والإنساني والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الحشود ونقل المصلين المعتمرين وأعمال مكافحة الظواهر السلبية في محيط المسجد الحرام وساحاته.

وتشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال عدد من الجمعيات الخيرية التي تصل إلى 67 جمعية جميعها تعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة وتساهم بالعديد من الأعمال الميدانية كتوزيع وتجهيز وجبات الإفطار للصائمين بالحرم المكي.

حالات طارئة

ورفع التجمع الصحي بمكة المكرمة جاهزيته التامة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم رعاية طبية متكاملة على أعلى مستوى وذلك عبر مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المتمركزة في أروقة المسجد الحرام والمكونة من 3 مراكز ومستشفى الحرم للطوارئ.

في حين تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 4 مراكز إسعاف وفرق متمركزة حول الحرم المكي الشريف تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 4 مراكز إسعافية محيطة بالحرم المكي الشريف غير الفرق المتمركزة، مع وجود 6 فرق دراجات نارية في المنطقة المركزية، وذلك لسرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية بشكل سريع ومباشر، وتتواجد الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة عبر مركز بادر للخدمات الكشفية لعدد من فتيان الكشافة وقادتها الكشفيين، الذين يشاركون في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك مع مشاركة قسم النشاط الكشفي للفتيات والمساهمة في الأعمال التطوعية كتنظيم الصفوف ومساندة إدارة الممرات أثناء تفويج المعتمرين.

الجهات المشاركة

01 رئاسة شؤون الحرمين

02 وزارة الحج والعمرة

03 قوات أمن العمرة

04 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

05 التجمع الصحي بمكة المكرمة

06 الهلال الأحمر السعودي

07 إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة