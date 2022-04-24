أمطار وبرد على 8 مناطق

وفي المدينة المنورة استنفرت الجهات الأمنية والجهات المعنية بشؤون العمرة والزيارة لتنظيم دخول المصلين إلى الحرم النبوي، وفق الإجراءات الاحترازية من خلال المسارات والمواقع المحددة، التي يؤدون فيها الصلوات.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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