عروض «سيرك دو سولي» في موسم جدة أول أيام العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة موسم جدة 2022 عن مواعيد عروض فعالية سيرك «دو سولي» التي تنطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو المقبل، وتستمر حتى 28 يونيو، وذلك عبر الموقع الالكتروني: https://jeddahseason.sa/FUZION/. يذكر أن فعالية السيرك ستشهد إقامة عرض حصري وخاص لموسم جدة 2022 للمرة الأولى في المملكة، ويتضمن العديد من المفاجآت للزوار، وتتوفر نقاط حجز العروض في معارض فيرجن في (روشانا مول، وردسي مول، والعرب مول، ومول العرب بجدة)، ومعارض فيرجن في (النخيل مول، وبانوراما مول، وحياة مول، ورياض بارك بالرياض)، بالإضافة إلى معرض فيرجن في (الظهران مول بالظهران). فعاليات السيرك

تقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية

العديد من العروض البهلوانية المثيرة

الفعاليات المسرحية المنوعة

الفنون الأدائية المشوقة

العروض تناسب كافة أفراد العائلة

تقام الاثنين والخميس من الساعة 9 - 11 مساء

الجمعة والسبت من الساعة 4 إلى 6 مساء، ومن الساعة 9 - 11مساء.

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