مؤتمر ومعرض دولي للتعليم 2022 بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم وزارة التعليم >> المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم» خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443 (8 - 11 مايو )، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.

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