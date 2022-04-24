الجامعات السعودية تسجل 1871 براءة اختراع دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل الارتقاء وإحداث تطورات ملموسة بابتكارات بحثية تقودها عقول وأيد وطنية، تعمل وزارة التعليم على إطلاق مجموعة من المبادرات لتحويل تلك المنجزات الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار، حيث سجلت الجامعات السعودية1871 براءة اختراع دولية تصل قيمتها السوقية الى 900 مليون ريال. وتميزت الجامعات بابتكاراتها في مجالات عدة: كالصحة، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة والاستدامة البيئية وغيرها من المجالات، وتسهم مراكز التميز البحثي في تطوير الأبحاث إلى براءات اختراع، إضافة إلى إطلاقها للعديد من معارض الابتكار والفعاليات التي بدورها تحفز الطلاب على التفكير والإبداع، حيث حققت المملكة المركز الأول عربيا في عدد براءات الاختراع المسجلة.

وشاركت الوزارة أخيرا، المجتمع الدولي في الاحتفاء «باليوم العالمي للإبداع والابتكار»، وذلك من أجل إبراز إبداعات وابتكارات طلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية، وإيضاح أهمية العقول المبتكرة في تنمية المجتمعات وحل القضايا والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى دورها الفعال في بناء اقتصاد مبني على الابتكارات؛ كونها ثروة حقيقية للنمو الاقتصادي.

مراكز الابتكار في الجامعات

47 مركزا بحثيا وتميزا

135 مركزا للابتكار والريادة

1000 باحث ومبتكر

1 مساهة المراكز

17

1871 جامعة حصلت على براءات اختراع

87 % عدد البراءات المسجلة

900 تم تسجيلها في الولايات المتحدة