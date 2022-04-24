الجامعات السعودية تسجل 1871 براءة اختراع دولية

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وشاركت الوزارة أخيرا، المجتمع الدولي في الاحتفاء «باليوم العالمي للإبداع والابتكار»، وذلك من أجل إبراز إبداعات وابتكارات طلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية، وإيضاح أهمية العقول المبتكرة في تنمية المجتمعات وحل القضايا والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى دورها الفعال في بناء اقتصاد مبني على الابتكارات؛ كونها ثروة حقيقية للنمو الاقتصادي.
مراكز الابتكار في الجامعات
47 مركزا بحثيا وتميزا
135 مركزا للابتكار والريادة
1000 باحث ومبتكر
1 مساهة المراكز
17
1871 جامعة حصلت على براءات اختراع
87 % عدد البراءات المسجلة
900 تم تسجيلها في الولايات المتحدة
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