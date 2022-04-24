تعويض مواطنة بأرض بديلة عن «مجرى السيل»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة الاستئناف الإداري حكما بتعويض مواطنة بأرض بديلة لأخرى حصلت عليها في مجرى السيل. وكانت المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتعويضها بأرض بديلة عن أرضها لوقوعها على مجرى سيول. والثابت أن الأرض محل الدعوى تم منحها من قبل المدعى عليها لزوج المدعية ثم انتقلت ملكيتها إليها عن طريق الهبة من قبل زوجها.

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