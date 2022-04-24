مبادرة تطوعية إثرائية للمحتوى الرقمي عن المرأة السعودية

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وأطلقت المبادرة عبر منصة العمل التطوعي بإتاحة المشاركة لـ 60 متطوعا جرى قبولهم وإيضاح آلية العمل لهم، حيث قدمت لهم دورتان تدريبيتان عبر الاتصال المرئي، تناولت الأولى كيفية التحرير بالموسوعة، بينما ركزت الدورة الثانية على كيفية الاستفادة من المصادر في كتابة المقالات، وقد حصل خلالها المتطوع على ساعات تطوعية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكمل المشروع مسيرته في متابعة المتطوعين في مرحلة إثراء المحتوى، وتطوير أساليبهم التحريرية، حيث نتج عنها إثراء المحتوى العربي بــ (35) مقالة خلال 14 يوما، أشرف عليها من ويكيبيديا محررو وإداريو الموسوعة، وحصل المتطوع مقابل ذلك على ساعة تطوعية لكل 4 آلاف بايت مضافة لكل مقالة.
يذكر أن تعاون مشروع ويكي دون في هذه المبادرة مع مراكز المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف الحصول على المصادر المتنوعة عن المرأة السعودية وتزويد المتطوعين والمتطوعات ببعض منها للإثراء عبر الموسوعة.
ويعد مشروع «ويكي دون»، مشروعا تطوعيا إثرائيا يهدف إلى إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير أو الترجمة للمقالات، فيما تنوعت موضوعاته ما بين التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والأعلام والسير.
الهدف من مشروع «ويكي دون»:
- إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا
- إبراز تاريخ المملكة و حضارتها و تاريخ و حضارة العالمين العربي و الإسلامي
- العمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية و نسبة المحتوى الرقمي
- نشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ و حضارة المملكة
- تأصل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها
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