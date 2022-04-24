ناصر محمد مع «حكايات من الرياضة» في كانو الثقافي

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، الثلاثاء الماضي، محاضرة بعنوان «حكايات من الرياضة» لناصر محمد، وأدار الحوار عبدالرحمن الباكر. وقد استهل الباكر الأمسية بالحديث عن ناصر محمد وعن تاريخه الطويل في التحرير الرياضي في العديد من الصحف المحلية والخليجية، وفي عضوياته بالعديد من النوادي الرياضية وعن اصداراته الرياضية.

وقد بدأ ناصر محمد حديثه بالتأكيد على الدعم الكبير الذي يحظى به المجال الرياضي في مملكة البحرين من جلالة الملك المفدى، إذ مارس جلالته رياضة كرة القدم والعديد من الرياضات منذ الصغر وهو الرياضي الأول، فهو أول ملك يوجد اسمه في سجلات اتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى العالم، وامتلك جلالته فريقا لكرة القدم، وقد حرص جلالته على مشاركة ابنائه وتشجيعهم لممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات، ما انعكس على توافر ذخيرة جيدة من الرياضة والرياضيين من أبناء الوطن.

وأشاد ناصر ببدايات كرة القدم البحرينية التي بدأت مسيرتها في العشرينات من القرن الماضي، إذ بدأت فرق كرة قدم ليتأسس فريقان بمسميات الخليفية والوطنية في مدينة المحرق، إذ تأسس فريق الخليفية في عام 1928 ثم تأسست العديد من الفرق البحرينية الرياضية في بداية الخمسينات. وقد كانت المنافسة محصورة في الفترة السابقة لتأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ما بين فريقي المحرق وفريق النسور متمثلا في النادي الأهلي سابقا. وضمن حديثه، أشار الأستاذ ناصر إلى أول كأس خارجي لمملكة البحرين يحققه الفريق العسكري البحريني لكرة القدم، في كأس مركز ارتباط الشرق الأوسط في قطر.

وقد عرض ناصر على الحضور عددا كبيرا من الصور التاريخية التي تضم اللاعبين والفرق البحرينية العريقة على مر الزمن، وتضم العديد من الشخصيات الكبيرة والمهمة التي لعبت دورا أساسيا في التاريخ الرياضي للبحرين. وفي ختام حديثه، أشار إلى مشاركة مملكة البحرين في تصميم كأس الخليج تاريخيا من خلال الرياضي القدير خليفة الرميحي الذي عمل على تصميم الكأس في لبنان، كما لفت إلى العديد من الدروع الرياضية التي حصلت عليها الفرق البحرينية.