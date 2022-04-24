اليوم الأمسية الرمضانية في مجلس بن هندي وتكريم الروّاد الرياضيين

محمد بن مسعود - الدمام - وجه صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين الدعوة لحضور الأمسية الرمضانية السنوية التي سيقيمها في مجلس بن هندي بمدينة المحرق اليوم الأحد 24 أبريل 2022، وستشهد تكريم عدد من الشخصيات والكوادر الإعلامية والرياضية.

ورحب صالح بن عيسى بن هندي بكل الرياضيين والرواد لحضور الأمسية الرمضانية السنوية التي يغمرها الحب والذكريات الجميلة، وتجسد ما يحظى به القطاعان الشبابي والرياضي والرواد من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح صالح بن هندي أن التجمع الرياضي السنوي مضى على إقامته سنوات طويلة، وما زال على العهد مستمرا وتحقيقا للأهداف التي وجد من أجلها، وسيبقى علامة بارزة في مملكتنا الحبيبة في مجال الشباب والرياضة ويؤكد الوفاء بكل معانيه للقيادة الرشيدة وعلى رأسها الرياضي الأول في مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وحرصا على الدعم السخي الذي يقدمه صالح بن عيسى بن هندي للرواد والرياضيين، ستشهد الأمسية الرمضانية تكريم رواد ورياضيين وكفاءات بحرينية وقيادات رياضية كان لها دور في إثراء القطاعين الشبابي والرياضي، إذ سيتم تكريم كل: من راشد شريدة، محمد لوري، نظير الدرازي، حسن عجلان، علي يونس، علي الصيرفي، علي ياسين، حسن إسماعيل، حسن هاشم العلوي، جاسم الميبر.