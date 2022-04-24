مانشستر سيتي يكتسح واتفورد.. وسقوط اليونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - وضع مانشستر سيتي الضغط على مطارده المباشر ليفربول ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى ريال مدريد الإسباني عندما أكرم وفادة ضيفه واتفورد 5-1 بينها «سوبر هاتريك» لمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس أمس السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفرض جيزوس نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية في الدقائق 4 و23 و49 من ركلة جزاء و53، وصناعته الهدف الثالث للإسباني رودري (35)، فيما سجل العاجي الحسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28.

وهو الفوز ال25 لسيتي في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته ب80 نقطة، موسعا الفارق إلى أربع نقاط أمام منافسه الشرس والوحيد على اللقب هذا الموسم ليفربول الذي يستضيف جاره إيفرتون اليوم الأحد. وعزز أرسنال حظوظه بحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعميق جراح ضيفه مانشستر يونايتد الذي بات من الصعب عليه اللحاق بركب منافسيه بفوزه عليه 3-1.

وعمق نيوكاسل جراح مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بفوز بثلاثية نظيفة. وتعادل ليستر سيتي مع أستون فيلا من دون أهداف.