البحرين تستضيف جولة الكأس الآسيوية السلاوية ودعوة لحضور الجماهير

محمد بن مسعود - الدمام - تستقبل البحرين يوم الأحد 24 أبريل كأس آسيا لكرة السلة «ذات اللونين الذهبي والفضي»، الذي يطوف في الدول الـ16 المشاركة في نهائيات آسيا لكرة السلة بإندونيسيا من 12 إلى 24 يوليو، قبل أن تحط رحالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، البلد المستضيف للبطولة، وستكون الفرصة مناسبة للجماهير البحرينية للتصوير مع الكأس في مختلف الأماكن بالمملكة. وقال القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة إن جولة الكأس على الدول المتأهلة بادرة جيدة من الاتحاد الآسيوي في الترويج للبطولة، مرحبا بوفد الاتحاد القاري الذي سيرافق الكأس في البحرين، موضحا: «نحن في الاتحاد البحريني لكرة السلة نفتخر أولا بالتأهل لكأس آسيا القادمة مع نخبة المنتخبات الآسيوية، وهذا أتى عن جدارة واستحقاق، وبالتالي نضع أيدينا مع الاتحاد الآسيوي للعبة في تنظيم كل مايتعلق بالحدث الآسيوي القادم، ونأمل أن تكون جولة الكأس في البحرين موفقة وأن تحظى بمشاركة واسعة من الجماهير البحرينية».

وأضاف العلوي أن اتحاد كرة السلة أنهى الاستعدادات كافة لاستقبال الكأس، مردفا أن الاتحاد وضع برنامجا لزيارة الكأس الآسيوية لعدد من الأماكن السياحية في المملكة، علاوة على وجوده في المباراة النهائية لكأس خليفة بن سلمان. وتم إعداد برنامج متكامل للجولة في البحرين، من ضمنها الفعالية الكبرى بجانب باب البحرين يوم الأحد 24 أبريل من الساعة 8:30 حتى 11:30 مساء، والدعوة مفتوحة للجماهير للتواجد والتصوير مع الكأس، بينما ستكون هنالك جولة للكأس يوم الأحد عصرا كذلك في قلعة البحرين ومرفأ قرية البديع.

وتعد البحرين ثالث دولة آسيوية يمر بها الكأس في جولته الطويلة التي انطلقت من لبنان، كونه استضاف النسخة الأخيرة لبطولة الأمم الآسيوية في صيف العام 2017. وتقام نهائيات بطولة آسيا للرجال في كرة السلة في إندونيسيا في الفترة بين 12 و24 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبنا الوطني لكرة السلة إضافة إلى 15 منتخبا من القارة.