الطيران الفيدرالي يعاقب يوتيوبر يوثق لحظة تحطيم طائرته لزيادة المشاهدات

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو أن البعض وصل لمرحلة من الهوس بالانترنت والمشاهدات التي تجعله يعرض حياته للخطر في سبيل الحصول على شهرة واسعة، ولكن هل يمكن أن يصل الأمر إلى تعمد «تحطيم طائرة»، ففي مقطع فيديو على يوتيوب مدته 13 دقيقة تقريبًا تم نشره في ديسمبر 2021 بعنوان «استطيع تحطيم طائرتي» والذي تمت مشاهدته أكثر من 2 مليون مرة، قام اليوتيوبر تريفور جاكوب بالقفز بمظلات من طائرة صغيرة تحلق فوق غابة لوس بادريس الوطنية في كاليفورنيا.

في أثناء تسجيل القفزة بأكملها، ادعى جاكوب أن طائرة تيلوركرافت الصغيرة عام 1940 واجهت مشاكل في المحرك، مما جعله يتخلى عنها في منتصف الرحلة، مع وجود المظلة، قفز جاكوب من الباب الجانبى، تاركًا الطائرة بدون طيار.

عند الهبوط في الأدغال الشائكة، تحدث جاكوب أمام الكاميرا، قائلاً إنه سعيد جدًا لكونه على قيد الحياة، وواصل توثيق ارتفاعه عبر الغابة، بما في ذلك العثور على بقايا طائرته المحطمة، بحسب globalnews.

فور نشر الفيديو على الإنترنت تقريبًا، بدأ المعجبون وخبراء الإعلام والطيران في التشكيك بشرعية الحيلة.

وفي 11 أبريل الماضي، أرسلت إدارة الطيران الفيدرالية رسالة إلى جاكوب قالت فيه إنه انتهك لوائح الطيران الفيدرالية من خلال تشغيل طائرته ذات المحرك الواحد «بطريقة غير مبالية أو متهورة من أجل تعريض حياة أو ممتلكات شخص آخر للخطر».