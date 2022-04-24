المديفر يفتتح ورشة عمل الشركات المؤهلة لاستكشاف موقع الخنيقية التعديني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

افتتح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر مؤتمر الشركات المؤهلة للمنافسة على رخصة كشف عن المعادن في موقع “الخنيقية” التعديني، الواقع بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، بحضور ممثلي الشركات على مدى ثلاثة أيام، وذلك بهدف التعريف بالخطوات القادمة من مراحل المنافسة.

واشتمل اليوم الأول على التعريف بالشركات المتأهلة، وشرح الخطوات القادمة ممثلةً بمرحلة تقديم العروض، كما اشتمل اليوم الثاني على تعريف الشركات بالمبادرات القائمة لتطوير قطاع التعدين، وشرح الممكنات المقدمة من قبل الجهات الحكومية للقطاع بمشاركة كل من وزارة الاستثمار، وهيئة المساحة الجيولوجية، والصندوق الصناعي، والشركة السعودية لخدمات التعدين، وأتيحت في اليوم الثالث الفرصة للشركات لزيارة موقع الخنيقية التعديني، حيث قدّم منسوبو الوزارة شرحاً عن جيولوجية الموقع والأعمال السابقة التي تمت فيه.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في الرابع من أبريل الجاري عن تأهل 8 شركات محلية وعالمية للمنافسة على رخصة كشف عن المعادن في موقع “الخنيقية”، الذي يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد عن 350 كيلو متراً مربعاً ، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن بدء استقبال طلبات التأهيل لمنافسة رخصة الاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الجاري، وذلك وفق نظام الاستثمار

التعديني الجديد الذي يمثل انطلاقة كبيرة لرحلة استغلال الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.