الصحة: تسجيل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 390 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أمس السبت الموافق 23 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2718 فحصًا، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9695962 فحصًا.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 366 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3560 حالة، وبلغ عدد المتعافين 390 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 560795، والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 9 حالات، وتحت العناية 2، وبلغ إجمالي الوفيات 1475 حالة.