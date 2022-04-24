الجيش اليمني يرصد 94 خرقا للهدنة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن الانتهاكات التي ارتكبتها ميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية.

وقالت في بيان، إنها رصدت 94 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم الجمعة، منها 31 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة.

وفي مقدمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع لقواتنا جنوب شرق حيران في أوقات متفرقة من يوم الجمعة.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز.

ومساء الجمعة، جرح اثنان من أبطال القوات اليمنية نتيجة استهداف مليشيا الحوثي أحد المواقع التابعة للجيش في الجبهة الجنوبية لمارب بطائرة مسيّرة مفخخة.

وصعّدت المليشيا الحوثية قصف مواقع الجيش اليمني في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز، كما استهدفت بصاروخين (كاتيوشا) موقعاً عسكرياً في جبهة الأعيرف جنوب مارب.

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كما أطلقت المليشيا النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7 الساعة 06:11. وتعمّدت استهدفت أعيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكا الساعة 07:56.

ورصدت القوات المسلحة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات، وكذا تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.