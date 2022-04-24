محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير النقل اللبناني وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة سواحل طرابلس

وبحسب الوكالة يتابع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب الـ 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين .

وشدد وزير النقل اللبناني على أن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كل الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ.

وأعلن الصليب الأحمر، منذ قليل، غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه 60 شخصا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد الصليب الأحمر أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس شمال لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد غرق مركب في عرض البحر قبالة شواطئ الميناء – طرابلس وتعمل القوات البحرية في الجيش اللبناني على إنقاذ من عليه.

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في السياق ذاته تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.