محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير النقل اللبناني وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة سواحل طرابلس
وبحسب الوكالة يتابع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب الـ 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين .
وشدد وزير النقل اللبناني على أن إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كل الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ.
وأعلن الصليب الأحمر، منذ قليل، غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه 60 شخصا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكد الصليب الأحمر أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس شمال لبنان.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد غرق مركب في عرض البحر قبالة شواطئ الميناء – طرابلس وتعمل القوات البحرية في الجيش اللبناني على إنقاذ من عليه.
أخبار قد تهمك
في السياق ذاته تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
وأجرى ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل اللبناني: وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة سواحل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.