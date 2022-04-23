شكرا لقرائتكم خبر عن 1593 متطوع من 42 جنسية لخدمة المسجد النبوي وزائريه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي ، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر الفضيل 1593 متطوعاً من 42 جنسية بمجموع 95,469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة المسجد النبوي وزائريه .

ومن الأعمال التي يقومون بها المساندة في تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين، ومساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وصحة المدينة.