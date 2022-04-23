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1593 متطوع من 42 جنسية لخدمة المسجد النبوي وزائريه

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الدمام - شريف احمد - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي ، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر الفضيل 1593 متطوعاً من 42 جنسية بمجموع 95,469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة المسجد النبوي وزائريه .

ومن الأعمال التي يقومون بها المساندة في تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين، ومساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وصحة المدينة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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