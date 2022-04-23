شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليار و923 مليون ريال إجمالي تبرعات منصة «إحسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" أكثر من 1,923,403,320 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25,750,645 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,645,844 مستفيداً.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.