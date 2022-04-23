عوالق ترابية على جدة ورابغ وبحرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من استمرار حالة العوالق الترابية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظات بحرة وجدة ورابغ ومركزي ثول والشعيبة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من صباح يوم غد.