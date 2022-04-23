تقنية البنات بتبوك تحصل على المركز الثاني في تقييم المستكشف الخفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

حققت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك ، المركز الثاني بين المنشآت التدريبية بالمملكة في مشروع المستكشف الخفي بمرحلته الرابعة للعام 1443هـ ، وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي شكره وتقديره لعميدة الكلية التقنية للبنات بالمنطقة سهى بنت محمد حمزي والهيئة التدريبية والإدارية ، على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة الذي يعكس جهودهم وتميزهم ، مبيناً أن الإنجاز الحقيقي يكمن في المحافظة على هذا التميز والسعي للحصول – بمشيئة الله – على المركز الأول ، وفق ما تسعى له المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدّمها كلياتها ووحداتها التدريبية، والعمل على ضمان سير مخرجات التدريب وفق متطلبات سوق العمل، وتماشياً مع تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ، موضحاً أن مشروع المستكشف الخفي يستند على تقييم أداء الخدمات وجودتها ، من خلال 4 عناصر رئيسة: (التحليل، والتخطيط، والتنفيذ، ومن ثم التقرير والرصد)؛ لتنفيذ عملية المستكشف الخفي، وتحليل النتائج على مدار السنة التدريبية ، بتفاعل مباشر مع الوحدة التدريبية على أنه أحد المستفيدين ، مؤكداً أن المشروع قد أثبت فعاليته في تقييم جودة الخدمات على أرض الواقع .