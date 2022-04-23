محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي … مديرية شرطة محافظة العاصمة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العمالة إثر مجاهرتهم بالإفطار خلال نهار شهر رمضان المبارك .

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – «شرطة العاصمة» تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العمالة إثر مجاهرتهم بالإفطار خلال نهار شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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