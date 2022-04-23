محمد بن مسعود - الدمام - غرق زورق يحمل على متنه عشرات الأشخاص، السبت، في نطاق ميناء طرابلس شمالي لبنان، حسبما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، في حسابه عبر تويتر: «غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخصًا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس».
ودفع الصليب الأحمر بثلاث سيارات إسعاف إضافية إلى الميناء.
ولم تتوفر بعد تفاصيل رسمية إضافية حول الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصًا في نطاق ميناء طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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