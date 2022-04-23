اخبار دوليه – الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصًا في نطاق ميناء طرابلس

محمد بن مسعود - الدمام - غرق زورق يحمل على متنه عشرات الأشخاص، السبت، في نطاق ميناء طرابلس شمالي لبنان، حسبما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في حسابه عبر تويتر: «غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخصًا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس».

ودفع الصليب الأحمر بثلاث سيارات إسعاف إضافية إلى الميناء.

ولم تتوفر بعد تفاصيل رسمية إضافية حول الحادث.