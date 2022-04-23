اخبار الخليج – 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 390 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 23 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2718 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9695962 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 366 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3560 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 390 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين560795. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 9 حالات.. وتحت العناية 2، وبلغ اجمالي الوفيات 1475 حالة وفاة.