الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بأوغندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بسفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور لعام 1443 هـ، وذلك بإشراف سفير المملكة لدى أوغندا الأستاذ جمال بن محمد المدني, وبحضور عدد من الشخصيات الإسلامية وأعضاء السفارة ووسائل الإعلام الأوغندية.

ويستهدف البرنامجين قرابة 1000 صائم، وتوزيع نحو 7 أطنان من التمور، إضافة إلى عدد من السلال الغذائية المتكاملة التي تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في أوغندا.

وأوضح السفير المدني أن المشروعين يأتيان إنفاذا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -,مؤكداً أن جهود المملكة الخيرة مستمرة في دعم الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم.

من جانبه قدم كل من مفتي جمهورية أوغندا، ومدير الجامعة الإسلامية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ,وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على هذا البذل والعطاء.