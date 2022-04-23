محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، 5 رحلات عمرة استفاد منها 250 شخصاً من المواطنين والمقيمين ،ضمن برنامج “عمرة رمضان”.
كما وُزعت 3,853 وجبة إفطار للصائمين من جنسيات مختلفة، و150 كرتونا من التمور، بمشاركة متطوعين معتمدين، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية “في شهر الخير أبشر بالخير 2”.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الدعوة بطلعة التمياط توزع 3,853 وجبة وتسير 5 رحلات عمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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