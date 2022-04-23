7 آلاف صياد يحكمون قبضتهم على حريد جازان

شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهالي محافظة فرسان فعاليات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي الثامن عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وأطلق أمير المنطقة إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد، حيث انطلق أكثر من 7 آلاف متسابق تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر «الكسب»، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك للممر الضحل، لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ القدم.

ووصف أمير منطقة جازان جزر فرسان التي يصل عددها إلى 200 جزيرة قابلة للاستثمار، بأنها من المناطق السياحة الواعدة، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في فرسان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات.