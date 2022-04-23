شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يوجه بتهيئة الجوامع والمصليات المكشوفة لصلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فروع الوزارة بمناطق المملكة بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1443هـ ، حاثّاً على بذل المزيد من الجهد لتهيئتها للمصلين، وذلك تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة .

كما تم تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب تقويم أم القرى، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل.