17 خطوة للتجارة في التحول الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعت وزارة التجارة لتنفيذ برنامج التحول الوطني، الذي تهدف من خلاله إلى تطوير البنى التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية تجاوزت 555 إصلاحا نفذتها بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، عبر 17 خطوة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحسين بيئة الأعمال، محققة منجزات عالية قفزت بالسعودية إلى المؤشرات العالمية. خطوات التجارة في التحول الوطني: 1. الارتقاء بترتيب السعودية في المؤشرات والتقارير العالمية

تقدمت 29 مركزا في المؤشر الرئيس لممارسة الأعمال

قفزت 4 مراكز في مؤشر حماية أقلية المستثمرين

تقدمت للعام الثاني على التوالي ضمن تقرير (التنافسية العالمية2019) من بين 140 دولة

ارتفاع نقاطها للسنة الثانية على التوالي في إصلاحات الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمكين المرأة

سجلت التقدم الوحيد على مستوى دول الشرق الأوسط في (الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020)

حصلت على المركز 8 بين دول مجموعة العشرين 2. تحقيق المركز الوطني للتنافسية ( تيسير) 555 إصلاحا لخدمة المستثمرين 3. المركز السعودي للأعمال الاقتصادية نجح في تقليص مدة بدء العمل التجاري من 15 يوما إلى 30 دقيقة

استخراج السجل التجاري خلال 180 ثانية

أسهم في تقدم السعودية 103 مراتب في مؤشر (بدء النشاط التجاري ) لتقرير ممارسة الأعمال 2020 4. إطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة ( استدعاء) استدعاء نحو مليوني مركبة و500 ألف سلعة معيبة

تعزيز سلامة المستهلك وضمان حفظ الحقوق

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك

تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال

تنظيم خدمات ما بعد البيع 5. منظومة تقدير تهدف إلى تسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات واختصار الإجراءات وتسريع عمليات التعويض وتقديم الخدمات للمركبات المؤمنة 6. رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية بهدف توفير احتياجات أصحاب المنصات الريادية لزيادة فرص نجاحهم، وضمان استمراريتهم في العمل، وإتاحة التسهيلات اللازمة لهم من خلال توفير حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة 7. التقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية نتيجة إطلاق (نظام التجارة الالكترونية) إصدار نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

تشكيل لجنة ( إفلاس) والتي أسهمت في:

إصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطويرها

إدارة 99 إجراء تصفية إدارية

دراسة 17 بلاغا وشكوى بشأن إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لنظام الأحكام

الترخيص لـ94 أمين إفلاس، إضافة إلى 56 خبيرا، ونشر معلوماتهم على الموقع الالكتروني

إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته ونشره على الموقع الالكتروني. 8. إطلاق نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية أسهم النظام في زيادة المتاجر الالكترونية المسجلة في منصة (معروف) بنسبة 45% من بداية 2020 9. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) إطلاق مسرعات الأعمال في مناطق السعودية

مجمعات ريادة أعمال ومساحات العمل المشتركة في السعودية

إطلاق مكتبة ذكاء.

تطوير الامتياز التجاري

إطلاق المنصة الالكترونية لمركز الامتياز التجاري

تأسيس حاضنتي أعمال في الغرفة التجارية في الخرج وحائل بتشغيل القطاع الخاص

نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2020 بنسبة 37% عن 2016 10. البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 11. نظام مكافحة التستر الجديد أكثر من 13,370 مستفيدا 12. نظام الامتياز التجاري 13. إنشاء المنصة الالكترونية لمركز الامتياز التجاري 47 مبادرة لمكافحة التستر التجاري مع الجهات المشاركة في البرنامج

إلزام توفير حلول الدفع الالكتروني على كافة أنشطة قطاع التجزئة

إطلاق حملات توعوية لرفع وعي المجتمع بمخاطر التستر التجاري وآثاره

تأسيس وتطوير مؤشر لقياس اشتباه التستر التجاري ونقله لـ( سدايا)

الرفع بلائحة لتصحيح أوضاع المخالفين خلال 180 يوما من نفاذ النظام المحدث

تطوير الاشتراطات البلدية لعدد من الأنشطة التي ينتشر فيها التستر التجاري 14. ملتقى بيبان تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية

التضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبقها

تغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي وإيراداته ومدة مزاولته

مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته 15. مكتبة ذكاء تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية

توفير العديد من الفرص الوظيفية

زيادة الناتج المحلي الإجمالي

تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في السعودية 16. مسرعات الأعمال أكثر من 417 ألف زائر

أكثر من 11 ألف جلسة إرشادية

أكثر من 895 راعيا ومقدم خدمات

أكثر من 1800 ورشة عمل 17. مجمعات ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة تطوير بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار

دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إطلاق 5 مسرعات متخصصة

استفادة أكثر من 200 منشأة

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