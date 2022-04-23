رئيس أوكرانيا يطلب لقاء بوتين لإنهاء الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعوة للقاء بوتين لإنهاء الحرب، متهما روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا، متعهدا بمواصلة المواجهة من أجل استقلال بلاده. وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا لا تلتزم بتعهداتها خلال المفاوضات مشددا على أن بلاده تريد وقف الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية.

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