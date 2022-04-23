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نيوكاسل يونايتد يَتغلَّبُ على نورويتش سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تغلَّبَ فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف نظيفة ، مساء اليوم في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب كارو رود ضمن مباريات الجولة 34 من الممتاز لكرة القدم.

 

وبهذه النتيجة والفوز الرابع توالياً واصل نيوكاسل تقدمه نحو مراكز الوسط بـ 43 نقطة وفي المركز التاسع فيما بقي نورويتش سيتي على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الأخير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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