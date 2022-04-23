الرئيس الأوكراني: ماضون في الدفاع عن وطننا وسننتصر في هذه الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا سعت دائما إلى حرمان أوكرانيا من سيادتها، مثمنا المساندة التي تتلقها بلاده من المجتمع الدولي، متابعا: “سنواصل النضال من أجل حريتنا واستقلالنا”.

وأكد في كلمة ألقاها منذ قليل، أن الحرب لا يمكن إيقافها إلا من قبل من بدأها، مشيرا إلى أنه عبر عن رغبة بلاده في إقامة حوار إلا أن الجانب الروسي لا يلتزم بما يقوله ويروج لمعلومات مضللة، على حد وصفه.

وأوضح أن لا يوجد أي توازن في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون “فلن نواصل المشاركة في المفاوضات”.

وبين الرئيس الأوكراني، أنه لا يفهم سلوك القادة في جورجيا تجاه ما يحدث في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مدينة ماريوبول تعيش ظروفا صعبة تحت وطأة القصف المستمر.

وقال الرئيس الأوكراني إنه دعا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة واقترحنا تبادل أسرانا بالجنود الروس والجثث، مشددًا على قوله: “ماضون في الدفاع عن وطننا وسننتصر في هذه الحرب التي فرضت علينا.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لـ الولايات المتحدة، لمساندتها أوكرانيا، مشيرا إلى أنه ينتظر المزيد، مؤكدًا أنه سيلتقى غدا في كييف وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين وسأبحث معهما جداول تسليم شحنات السلاح.