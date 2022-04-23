اخبار دوليه – وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية في غزة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، على الرغم من إغلاق معبر بيت حانون «إيرز».

وأكدت الصحيفة أن إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اثنان منهم سقطا في مستوطنات غلاف غزة، قد أدى إلى إعداد الجيش الإسرائيلي سلسلة من الأهداف الهجومية المحتملة في القطاع، ووضعها تحت موافقة القيادة السياسية في البلاد.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت تأجيل القيام بهجوم على قطاع غزة، هذه المرة، والاكتفاء بعقوبات مدنية، باعتبارها بديلا جيدا، حاليا، تمثلت في إغلاق معبر إيرز، لأول مرة، منذ سماح إسرائيل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق من اليوم السبت، الإبقاء على إغلاق معبر بيت حانون «إيريز» غدا الأحد وحتى إشعار آخر، أمام العمال والتجار، وذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية.