«الغذاء والدواء» توجه نصيحه هامة لمرضى السكري بشأن تناول التمور

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالحرص والانتباه أثناء تناول التمر خاصة لمرضى السكري. وقالت الهيئة، عبر تويتر، ننصح مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمر والتقليل منها لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.

وفندت الهيئة شائعة تزعم بأن بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتعتبر مناسبة لمرضى السكري.

وشددت «الغذاء والدواء»، على عدم وجود دليل يثبت مناسبة بعض أنواع التمور لمرضى السكري.

وتابعت، أن جميع انواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف أصنافها ومراحل النضج.

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كما أوصت الهيئة مرضى السكري بمراجعة المختصين لتحديد الكمية التي يمكن تناولها يوميا من التمر..