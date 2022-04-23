شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدخل سريع لمواجهة الحالة المطرية بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة منطقة الحدود الشمالية بشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مدينة عرعر اليوم لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، حيث رفعت الأمانة استعداداتها وجاهزيتها من خلال تفعيل خطة الطوارئ في موسم الأمطار و درء أخطار السيول.

وأوضحت أمانة المنطقة أنها تتابع رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين و إعادة تأهيلها، وذلك بإزالة الأتربة و الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها.

كما نُشرت فرق العمل والمعدات المشاركة بجميع أنحاء المدينة ،وذلك للتدخل السريع وإزالة أي آثار تمنع تصريف المياه وإزالة أي تجمعات للمياه تعيق الحركة على الطرق والشوارع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.