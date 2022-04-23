شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إقبال المعتمرين على شراء التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسارع الكثير من المواطنين والمقيمين والمعتمرين لشراء التمور بأنواعها المختلفة سواء لتموينهم الشخصي في المنازل أو تفطير الصائمين في المسجد الحرام أو التبرع بها للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها في الافطارات الجماعية.

ورصدت ”الخليج 365” حرص وإقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك على شراء التمور والتجول في أسواق مكة المكرمة، وقال أحد المشترين لـ ”الخليج 365”: " التمور هي الخيرات، ونفضل شراء تمر العجوة والسكري كهدايا للآخرين".

يذكر أن المائدة الرمضانية ارتبطت بوجود التمر ولاعتباره الفاتحة الأنسب للإفطار لخصائصه التعويضية المباشرة.