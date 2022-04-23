أكثر من 712 ألف مستفيد من خدمات الترجمة داخل المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أوضحت إدارة الإرشاد المكاني التابعة للإدارة العامة للغات والترجمة أن أكثر من (712) ألف مستفيد من 23 لغة داخل المسجد الحرام استفادو من خدمات الترجمة خلال العشرين يوماً من شهر رمضان المبارك.
وتواصل وكالة اللغات والترجمة في تقديم خدماتها الإرشادية والإثرائية،حيث رصدت (29) لوحة ضمن مبادرة تدقيق وتصحيح اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام، كما جرى تقديم الدعم للإدارات والجهات الخارجية ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي.
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