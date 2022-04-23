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ما مدى تأثير أجهزة كشف السرقة بالمجمعات التجارية على منظم القلب؟.. استشاري يوضح

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر، اليوم، عن مدى تأثير أجهزة كشف السرقة بالمجمعات التجارية على منظم القلب.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال النمر إن جميع منظمات القلب الحديثة محميه من التأثير الكهرومغناطيسي لتلك الأجهزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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